Waarom een 6-0-nederlaag niet noodzakelijk slecht was voor de Red Flames… volgens het boegbeeld van onze voetbalvrouwen zelf

De Red Flames sloten hun Amerikaanse stage af met een 6-0-nederlaag tegen de VS. Een fikse pandoering dus voor onze nationale voetbalvrouwen. Maar volgens Tessa Wullaert was zo’n reality check misschien niet zo slecht. “Dat is hier top van de wereld”, klinkt het.

Carli Lloyd, Lindsey Horan, Samantha Mewis, Alex Morgan en Jessica McDonald tekenden voor de treffers in het Banc of California Stadium in Los Angeles. Het was pas het tweede duel tussen België en de VS. Ook in het eerste duel, in 1993, wonnen de Amerikanen.

De Red Flames, die vrijdag waren opgeklommen tot de 20ste plaats van de FIFA-wereldranking, hun hoogste ranking ooit, waren op stage in de VS. De Amerikanen voeren de FIFA-ranking aan. Deze zomer hopen ze hun wereldtitel in Frankrijk te verlengen.

Wat liep er mis tijdens de oefeninterland? “Als je de hoogtepunten bekijkt, zie je dat we vijf keer op dezelfde manier een doelpunt tegen kregen”, aldus boegbeeld Tessa Wullaert. “Dat is wel frustrerend natuurlijk. Uitgespeelde kansen hebben ze niet gehad, toch niet om zes doelpunten te maken. De tweede helft begonnen we echt te voetballen en hebben we wel wat kansjes gehad, toch zeker om één keer te scoren. Maar ja, zij zijn top in de wereld en wij nummer 13 in Europa. Er is dus een verschil.”

Voor het team van bondscoach Ives Serneels was het de eerste nederlaag na tien ongeslagen wedstrijden. Vorige maand haalden ze nog brons op de Cyprus Women’s Cup.

“Ja, die wedstrijden zijn niet te vergelijken”, aldus de speelster van Manchester City. “Dat is hier top van de wereld. Zes tegengoals, daar zijn we natuurlijk niet blij mee en ook niet de manier waarop. Oké, sommige meisjes waren wat onder de indruk maar dat mag niet onze durf om te voetballen wegnemen. In de tweede helft hebben we dat dan wel gedaan. Dan heeft iedereen zich ook geamuseerd en dan verlies ik liever zo dan hoe we speelden voor de rust.”

Foto: AFP

“Tegen de muur”

Is het zelfvertrouwen van de Flames nu aangetast? “Nee. Ik denk zelfs dat het goed is om eens met ons hoofd tegen de muur te lopen”, stelt Wullaert. “Want als je altijd wint of geen tegendoelpunten slikt, ga je misschien naast je schoenen lopen of teveel zelfvertrouwen hebben. Daarom was het goed om weer met de voetjes op de grond terecht te komen en weer verder te kunnen werken.”

Hoe was de ervaring eigenlijk in de VS? “Ja, het was super. Ik zag er een beetje tegenop omdat ik zondag een heel belangrijke wedstrijd heb (tegen Chelsea in de beker, red.) en met die jetlag is dat zeker niet optimaal. Maar ik ben blij dat ik erbij was, LA is écht de max. Al bij al was het leuk en interessant om die voetbalcultuur hier op te snuiven. Zo’n match is hier een familiemoment. Zo werd het volkslied gezongen en tijdens de rust werd de ploeg die in 1999 wereldkampioen werd gehuldigd. Dat zijn dingen die volk lokken, iets waarvan we in Europa en België nog kunnen leren.”

Steun

“Er was trouwens ook wel wat Belgische steun”, zegt Wullaert. “Dat was wel de max. Ben ik in Manchester of LA, overal kom ik Belgen tegen en steunen ze ons. Dat is wel top. Er waren ook twee papa’s en hun kindjes die naar het hotel waren gekomen om mij te ontmoeten. Eentje daarvan verkoopt sokken om zwerfhonden een betere thuis te kunnen geven. Dat vond ik een heel mooi initiatief van een Belg in Amerika.”

De volgende afspraak van de Flames is een oefenwedstrijd tegen Thailand, op zaterdag 1 juni om 15u30 in Leuven. Thailand plaatste zich net als de VS voor het WK. Het duel wordt voorafgegaan door een stage op Griekse bodem, eind mei. “Ik denk dat ik tegen Thailand mijn Gouden Schoen ga krijgen, dus daar kijk ik wel naar uit”, aldus Wullaert. “Het is lang geleden dat ik nog in België speelde, ik heb het publiek wel gemist. Dus allen naar Leuven, wij hebben er alvast goesting in!”