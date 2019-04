Vakantie, geen sneeuw of regen en toch een hele dag file op Brusselse binnenring

De ochtendspits op de Brusselse binnenring is dinsdag over gegaan in de avondspits. Het is nochtans vakantie en droog weer. “Er wordt op twee plaatsen gewerkt. We wisten dat het voor problemen ging zorgen. Maandag vielen de files nog mee, maar dinsdag was het doffe ellende”, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tijdens de paasvakantie wordt op de Brusselse binnenring gewerkt ter hoogte van het belangrijke knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. En in Tervuren, tussen het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt. Gevolg was dat het dinsdag gemiddeld een uur aanschuiven was en dat de ochtendspits is over gegaan in de avondspits.

“De werken zijn maandag begonnen en we wisten dat het voor problemen zou zorgen. Daarom hebben we ze in de vakantie gepland. Maandag viel de verkeerhinder zeer goed mee. Dinsdag was het wat anders. Het regende tijdens de ochtendspits en er gebeurden een aantal ongevalletjes. Gevolg was een zeer zware ochtendspits met 140 kilometer file, wat een normaal gemiddelde is op een gewone werkdag. Maar zeker niet in een vakantie”, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Omdat veel chauffeurs alternatieve wegen begonnen te gebruiken om aan de files te ontsnappen, begonnen het verkeer op de kleinere wegen ook al snel vast te lopen. Die problemen waren rond een uur of tien opgelost. Maar op de Brusselse ring bleven de files duren tot aan het begin van de avondspits.

“Dinsdag en donderdag zijn sowieso zware dagen op de weg. Woensdag is het meestal iets minder druk. Maar als het regent of er gebeurt een ongeval, kan de situatie er snel helemaal anders uitzien” zegt Daniëls nog.

De werken op de Brusselse binnenring duren nog tot het einde van de paasvakantie.

Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, wordt gevraagd om goed op tijd te vertrekken aangezien je behoorlijk wat tijd kan verliezen in de file.