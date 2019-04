Merkel en May “zijn het eens over belang van ordelijke Brexit”

De Britse premier Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Mekel “zijn het eens over het belang van een ordelijke Brexit”. Dat laat Downing Street weten na afloop van de korte ontmoeting tussen beide regeringsleiders in de aanloop naar de bijzondere Europese top over de Brexit van morgen/woensdag.

De Britse premier May krijgt haar met de EU onderhandelde brexit-akkoord maar niet door het Britse parlement, en probeert daarom een andere uitweg te zoeken in onderhandelingen met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour. Intussen heeft ze de EU opnieuw om uitstel van de brexit-datum gevraagd, dit keer tot 30 juni. De Europese leiders buigen zich daar woensdagnamiddag over tijdens een inderhaast bijeengeroepen Europese top, maar zijn niet bereid zomaar overstag te gaan. Verschillende lidstaten hamerden er al op dat de Britten met een “geloofwaardig plan van aanpak” moet komen, omdat uitstel anders weinig zin heeft.

In een poging om alvast de Duitse bondskanselier Angela Merkel te overhalen, reisde May vandaag/dinsdag af naar Berlijn. De ontmoeting tussen beide regeringsleiders duurde ongeveer anderhalf uur. Downing Street wilde na afloop weinig kwijt. “De eerste minister heeft de stappen die de regering onderneemt om het brexit-proces tot een succes te maken, uitgelegd, en heeft bondskanselier Merkel op de hoogte gebracht van de staat van de discussies met de oppositie”, klinkt het. “De leiders zijn het eens over het belang van een ordelijke terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.”

May is intussen onderweg naar Parijs, waar ze de Franse president Emmanuel Macron ontmoet.