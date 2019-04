Zoveel kost uw kind en kindergeld dekt nooit de rekening

Een peuter van 2 kost minimum 242 euro per maand. Als dat kind 8 is, loopt die kostprijs op tot bijna 400 euro en op 15 jaar kost een zoon of dochter al 526 euro. Dat blijkt uit de scriptie waarmee Sascha Vermeylen in de prijzen viel. Haar voornaamste conclusie: zowel de oude kinderbijslag als het nieuwe Groeipakket dekken nooit de kosten. “Nu ik dit allemaal weet, wil ik in het bijzonder mijn ouders bedanken.”