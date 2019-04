Zanger Paul Severs is op 70-jarige leeftijd overleden: “We vinden rust in het feit dat jij eindelijk zacht kan slapen”

De Vlaamse charmezanger Paul Severs is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. “Pa, je hebt een memorabele strijd geleverd, die heb je voor ons gewonnen”, schrijft zijn zoon Christophe op Facebook. Severs is onder meer bekend van de hits “Zeg ‘ns meisje” en “Geen wonder dat ik ween”.

“Vandaag, dinsdag 9 april 2019, is mijn vader, grootvader van Eline en Maxim, broer van 6, eeuwige teamgenoot en enige liefde van mijn moeder, heengegaan”, schrijft zijn zoon Christophe op Facebook. “Na ongeveer 4 weken intense strijd heeft Halle/Huizingen, Vlaanderen maar ook België een immer sympathieke en nederige zanger verloren.”

Severs lag al sinds half maart in het ziekenhuis, nadat hij tijdens het fietsen een hartaanval had gekregen en ten val kwam. Maandagmiddag liet de familie nog weten dat het bergaf ging met de zanger. De hersenschade die hij opliep, werd hem uiteindelijk fataal.

“Pa, je hebt een memorabele strijd geleverd, die je voor ons hebt gewonnen”, klinkt het. “Deze schokgolf laat diepe sporen na…maar we vinden toch ook rust in het feit dat jij eindelijk zacht kan slapen.” Zoon Christophe bedankt ook alle fans voor de onophoudelijke steun.

Paul Severs heeft in de wereld van het Vlaamse lied moeten opboksen tegen de concurrentie van ouwe rot in het vak Will Tura, maar ook van toenmalige nieuwkomers zoals Willy Sommers en Salim Seghers. Niettemin scoorde hij ook enkele hits, al of niet geruggensteund door zeezender Radio Mi Amigo van zijn toenmalige platenbaas Sylvain Tack. Zijn grote doorbraak kwam er in 1970, met “Ik ben verliefd op jou”, eigenlijk de B-kant van “Buona Sera Signorita” waarvan 120.000 exemplaren werden verkocht. De hits volgden elkaar snel op, met onder andere een nieuwe opname van “Geen wonder dat ik ween”.

Tien om te zien-succes

In 1992 profiteerde Severs van het boontje dat de in 1989 opgerichte commerciële zender VTM - in het bijzonder met het programma “Tien om te zien” - voor het Vlaamse lied had. “Zeg eens meisje” en “Oh little darling” kwamen op nummer 1 terecht. Met Franstalige B-kantjes van zijn singles verwierf de zanger ook bekendheid in Wallonië.

In 2017 kreeg de zanger in Aarschot de “Golden Life Time Award” voor zijn carrière. Die was tot in 2015 naar eigen zeggen goed voor één miljoen verkochte platen, driehonderd ingeblikte liedjes waarvan 250 zelf geschreven, en vijftienduizend optredens.