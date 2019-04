Archeologen verrast als ze eeuwenoude sarcofaag openen tijdens live-uitzending: “Dit is ongelooflijk”

Archeologen in Egypte hebben afgelopen weekend een 2500 jaar oude mummie van een hoge priester onthuld. De opening van enkele sarcofagen op een oeroud kerkhof werd meteen rechtstreeks uitgezonden tijdens een aflevering van ‘Expedition Unknown: Egypt Live’ op Discovery Channel in de Verenigde Staten. De archeologen konden hun teleurstelling moeilijk verbergen toen ze in de eerste doodskist een halfvergane mummie ontdekten. Ze waren echter verrukt toen ze de sarcofaag van de priester openden: “Ik kan dit niet geloven.”

Ongeveer anderhalf jaar geleden ‘herontdekten’ Egyptische en internationale archeologen meer dan veertig mummies op een oeroud kerkhof nabij de Egyptische stad Minya. De begraafplaats was al in 1927 ontdekt, maar door de jaren heen was de heilige plek in de vergetelheid geraakt. Tot er een grafrover werd ontdekt in de regio en de Egyptische autoriteiten besloten om het kerkhof zelf terug te onderzoeken.

Volgens egyptoloog Zahi Hawass dateren de kisten uit de 26ste Dynastie, die begon toen farao Necho I de macht greep in 675 voor Christus. Hawass verwacht dat verdere opgravingen nabij Minya nog meer graftombes zullen blootleggen. “Het kerkhof behoorde toe tot de priester van Thoth (de Egyptische god van onder andere de maan en wijshed, nvdr.)”, klinkt het. “En vlak naast deze enorme begraafplaats woonde de beroemde koningin Nefertiti.”

