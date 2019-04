Paul Severs: verslaafd aan de muziek en het applaus

Het doek is gevallen voor charmezanger Paul Severs (70). Na een miljoen verkochte platen, driehonderd liedjes en vijftienduizend optredens. Met dank aan ‘zijn’ Paulette, z’n vrouw die ook vijftig jaar zijn danseres was. “Iedere artiest is verslaafd. Is het niet aan de muziek, dan toch aan het applaus.”