“Het is een half mirakel”: jongen die door dak van leegstaande loods viel heeft intensieve zorgen verlaten

Brugge - De veertienjarige jongen die op 30 maart door een dak viel in Brugge heeft de afdeling intensieve zorgen verlaten. Hij liep verschillende breuken op, maar zou wel volledig kunnen genezen. “Het is een half mirakel dat hij naar een gewone kamer mag”, aldus zijn vader.

Nog geen twee weken nadat hij door het dak van een verlaten loods viel, ligt de tiener alweer op een gewone kamer. Hij mocht de afdeling intensieve zorgen verlaten. Al betekent dat niet dat hij al volop bezoek mag ontvangen. “Aan de ene kant omdat het hier dan echt veel te druk zou worden. En aan de andere kant omdat er nog altijd wel gevaar is voor infecties. Daarom wordt het bezoek bewust beperkt gehouden”, zegt zijn vader.

6,5 meter naar beneden

De tiener was die bewuste zaterdagmiddag met enkele kameraden op stap. Samen waren ze op het dak van een leegstaande loods gekropen in de Rozendal, pal in het Brugse centrum. Maar op een gegeven moment misstapte de jongen zich en viel hij 6,5 meter naar beneden door het dak.

Intussen is hij aan de betere hand. Hij kan alweer vlot praten en had het met zijn familie al over wat er gebeurd is. “Hij herinnert zich nog dat ze er waren. Maar van de val en wat er nadien allemaal gebeurd is, weet hij niets meer. Dat is misschien maar goed ook”, zegt zijn vader. “Hij las op sociale media wel dat ze aan het freerunnen waren. Dat heeft hem wel geraakt, want dat was niet zo. Het was eerder uit nieuwsgierigheid dat ze daar waren. Een kwajongensstreek met zware gevolgen.”

Bang afwachten

En die gevolgen waren inderdaad niet min: een schedelbreuk, een klaplong, een sleutelbeenbreuk en enkele geraakte ruggenwervels. “Het is voor ons een hele tijd bang afwachten geweest”, zegt zijn vader. “Je hoopt toch dat er geen blijvende impact op zijn hersenen zal zijn. En dat lijkt nu niet het geval te zijn. En ook zijn ruggenmerg is niet geraakt. Dus dat is telkens wel een opluchting geweest.”

Hoe lang de tiener nog in het ziekenhuis zal moeten blijven, is niet duidelijk. Maar dat hem nog een lange revalidatie te wachten staat, is zeker. “Het zal allemaal nog een tijdje duren en het herstel heeft uiteraard tijd nodig. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal hij opnieuw de oude kunnen worden. En dat is voor ons momenteel het enige wat telt. Het gaat om fysieke verwondingen die met de tijd wel zullen helen. Al moeten we waakzaam blijven voor eventuele complicaties of infecties.”