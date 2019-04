Geboortecijfer en vruchtbaarheidscijfer blijven dalen in ons land

In 2017 daalde het aantal geboortes in België tot onder de grens van 120.000. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel dinsdag. In 2010 waren er in ons land nog 129.173 geboortes, in 2016 ging het om 121.161 geboortes.

Het totale vruchtbaarheidscijfer ging van gemiddeld 1,68 kinderen per vrouw in 2016 naar 1,64 kinderen per vrouw, en dit bij een bevolking die licht blijft groeien. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling. In de jaren tachtig en negentig bleef de Belgische vruchtbaarheid enkele jaren lang op een lager niveau dan vandaag (1,51 kinderen per vrouw in 1985).

Daarmee komt de Belgische vruchtbaarheid uit net boven het Europese gemiddelde van 1,59 kinderen per vrouw voor de EU28. De landen Frankrijk (1,90), Zweden (1,78), Ierland (1,78), Denemarken (1,75) en het Verenigd Koninkrijk (1,74) scoren boven dat gemiddelde. Duitsland (1,57), Luxemburg (1,39), Portugal (1,38), Italië (1,32) en Spanje (1,31) bevinden zich onder het gemiddelde.

Moeders zijn ouder

Nog volgens Statbel is de gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind met bijna 0,1 gestegen. Op nationaal niveau is de leeftijd gestegen van 29,1 jaar in 1998 tot 30,6 jaar in 2016. De evolutie is gelijkaardig voor de eerste geboorte: van 27,3 jaar in 1998 tot 28,9 jaar in 2016. Op gewestelijk niveau zijn de evoluties min of meer identiek, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de evolutie iets minder gelijkmatig en iets sneller dan elders.

