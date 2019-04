Brits parlement keurt verzoek van May om uitstel van Brexit goed

Het Brits parlement heeft ingestemd met het verzoek van premier Theresa May voor een hernieuwde verlenging van de Brexit-deadline tot 30 juni. Het verzoek van de regering werd dinsdag in het Lagerhuis in Londen met een grote meerderheid van 420 tegen 110 stemmen goedgekeurd. Dat de parlementsleden er überhaupt over konden stemmen, had May pas maandagnacht via een wet tot stand gebracht. Had het parlement het verzoek afgewezen, dan had de Britse regering een nieuw moeten indienen, maar nog steeds de mogelijkheid gehad om te onderhandelen met de 27 andere EU-landen, aldus een parlementair woordvoerder.

Woensdag bespreken de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten het verzoek van May voor een tweede Brexit-uitstel op een speciale top in Brussel. Eigenlijk hadden de Britten de Europese Unie op 29 maart moeten verlaten, nu is komende vrijdag de officiële exitdatum. De EU-lidstaten zouden echter een langere periode kunnen voorstellen en die aan voorwaarden kunnen koppelen.

Het Britse parlement heeft het Brexit-akkoord, dat May met de EU had onderhandeld, al drie keer verworpen. De regering en de oppositie onderhandelen sinds vorige week over een compromis - tot nu toe zonder tastbare resultaten. Tijdens het 90 minuten durende debat in het Lagerhuis werd dinsdag duidelijk hoe diep de kloof tussen de partijen is. Terwijl hardliners aandringen op een onmiddellijke exit zonder akkoord, willen anderen een hechte band met de EU, inclusief de douane-unie, anderen willen een tweede referendum over de deal. In 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britten voor de boedelscheiding met de EU.