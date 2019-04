Belgisch luchtruim opnieuw tijdlang gesloten vannacht

In de nacht van dinsdag op woensdag is er van 1.30 tot 4.30 uur geen vliegverkeer mogelijk in het westelijke deel van het Belgische luchtruim. Opnieuw hebben veel luchtverkeersleiders zich ziek gemeld. Dat bevestigt de woordvoerder van skeyes, Dominique Dehaene. “De impact zal beperkt zijn”, benadrukt hij. Vooral de luchthaven van Oostende zal hinder ondervinden.