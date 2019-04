Minister van Mobiliteit Ben Weyts begraaft kilometerheffing voor personenwagens helemaal

De bocht is compleet. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geeft de slimme kilometerheffing die hem nu al een paar weken als belastingverhoging achtervolgt, de doodsteek. “Er is geen draagvlak voor”, zegt hij. “We gaan dit niet door de strot van de Vlaming rammen.” De oplossing moet nu van een “kwantumsprong aan investeringen” ter waarde van 5 miljard euro komen.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een hele legislatuur lang zweert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts al bij een slimme kilometerheffing om het fileprobleem in ons land uit de wereld te helpen. Mensen zouden dan betalen per gereden kilometer, wat hen moet aanzetten om minder vaak de auto te nemen. Maar op een paar dagen gaat die heffing nu op de schop.

Want de kilometerheffing begon heel zuur op te spelen. Verschillende lekken uit de allesomvattende studie die het dossier voor zijn opvolger “beslissingsrijp” moeten maken, wezen erop dat de maatregel voor sommige mensen duurder zal uitvallen. Dodelijk voor een minister van een partij die gruwt van belastingverhogingen. En ondertussen is Vlaams Belang begonnen met een grote campagne tegen die heffing. Die ze bedachten met de naam “Ben-belasting”, vrij naar de Turteltaks.

Vergiftigd debat

Dus trok partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) de televisiestudio in om te zeggen dat het nog lang niet zeker was dat die kilometerheffing er zou komen. Nu doet Weyts hetzelfde om zijn oplossing ten grave te dragen. “Ik stel vast dat er geen draagvlak meer is”, zegt hij. “Het debat is helemaal vergiftigd door voor- én tegenstanders die met de meest absurde zaken afkomen. We gaan dit niet door de strot van de Vlaming rammen.” Toch zeker niet tot na de verkiezingen. De Wever zelf zei immers niet zo heel lang geleden dat het onvermijdelijk is dat het rekeningrijden er komt. “Maar geen enkele partij zal daar campagne rond voeren, omdat die maatregel onpopulair is bij de bevolking.”

Nieuwe oplossing

Weyts laat het niet aan zijn hart komen en heeft zelfs al een nieuwe oplossing klaar. Een “kwantumsprong” aan investeringen. De vorige legislatuur kon hij 10 miljard euro pompen in infrastructuur. Dat hielp om voor het eerst in jaren de files een heel klein beetje terug te dringen. “De volgende regering moet 15 miljard vrij maken”, zegt Weyts. “Om extra spitsstroken aan te leggen bijvoorbeeld, maar ook voor fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.”

Waar dat geld precies vandaan moet komen, is een zaak voor de volgende regering. Vlaanderen heeft op dit moment een overschot van 100 miljoen euro op zijn begroting. Om in vijf jaar tijd vijf miljard te vinden zal het geld van andere departementen moeten komen. En op pakweg Welzijn en Onderwijs hebben ze ook meer geld nodig.