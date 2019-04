Ook slachtoffer Birger Verstraete pleit Malinovskyi vrij: “Heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was”

Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi heeft steun uit onverwachte maar belangrijke hoek gekregen. ‘Slachtoffer’ Birger Verstraete liet via twitter weten dat hij de beelden heeft herbekeken en dat hij geen enkel vermoeden heeft dat de fout met opzet gebeurde. Het bondsparket vordert een schorsing van zeven speeldagen voor de middenvelder van KRC Genk.

Het voorstel van de bondsprocureur om de middenvelder van AA Gent voor zeven speeldagen te schorsen, is in de voetbalwereld ingeslagen als een bom. Bij Genk hoopten ze dat het gezond verstand vrijdag zal zegevieren, bondsprocureur Wagner blijft echter bij zijn stelling dat de Oekraïener zijn studs opzettelijk in het gezicht van Verstraete plantte en dat daarom de zware strafvordering gerechtvaardigd is.

Verstraete zelf, die bloedend het terrein verliet, vindt dat het zo geen vaart mag lopen. “Heb de beelden na de wedstrijd ook bekeken, maar heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was, eerder een ongelukkige botsing.”

Benieuwd of de Geschillencommissie komende vrijdag rekening zal houden met de boodschap van Verstraete.