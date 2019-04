Het gaat nog altijd slecht met de 15-jarige jongen die zwaar in elkaar werd geslagen en geschopt aan een school in Izegem. Een filmpje daarvan ging maandagavond viraal. “Hij gaat sinds februari niet meer naar school”, zegt zijn moeder.

Het zijn erg harde beelden die maandagavond plots op Facebook verschenen. Daarop is te zien hoe een jongen in de Heilig-Hartstraat in Izegem afgeranseld wordt door twee andere jongeren. Ze slaan en schoppen ...