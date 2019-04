Anderlecht overweegt om Dieumerci Mbokani terug te halen, maar is dat een goed idee?

Speelt Dieumerci Mbokani volgend seizoen opnieuw in Brusselse loondienst. De spits is een topper, maar was vroeger vooral een ongeleid projectiel Door ouder te worden lijkt de Congolees bij Antwerp nu wel gedisciplineerder en minder egoistisch. Paars-wit kan de gok wagen want Dieu is straks transfervrij.