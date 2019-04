Politie looft 15.000 euro uit voor gouden tip die naar vermiste Jelle Leemans leidt

De Belgische en Nederlandse politie zetten nog eens alles op alles om de verdwijning van Jelle Leemans, zes jaar geleden, op te lossen. Ze doen daarom een oproep in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ én in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’, een primeur. De gouden tip die naar de 27-jarige jongeman uit Rumst leidt levert 15.000 euro op.

Sinds donderdag 21 november 2013 is de destijds 27-jarige Jelle Leemans uit het Belgische Rumst nu al vermist. Hij vertrok die ochtend naar een afspraak in Roosendaal. Er is sindsdien niets meer van hem vernomen.

Witte Audi A3

Door gezamenlijk onderzoek van de Belgische- en Nederlandse politie zijn er een aantal dingen duidelijk geworden over de dag dat Jelle verdween. Hij is de ochtend van donderdag 21 november rond 08.00 uur vertrokken vanaf het huis van zijn vriendin in Terhagen, iets onder Antwerpen.

Hij was op weg naar Nederland, omdat hij een afspraak in Roosendaal zou hebben. Inmiddels denkt de politie dat Jelle ook daadwerkelijk in Roosendaal is geweest die ochtend. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat rond half 09.30 uur telefoonverkeer bij de grens bij Nederland is geweest en rond 10.00 uur in Roosendaal.

Anderhalf uur later was zijn witte Audi A3 Break, met kenteken 1-ETQ-452, te zien op camerabeelden op de Sint-Jobsesteenweg in Brasschaat. De auto reed toen richting het Zuiden en de E19.

Een getuige zag dat de auto van Jelle diezelfde dag nog op de Campiniastraat in Merksem, even ten Noorden van Antwerpen, werd geparkeerd. Op slechts een klein half uurtje rijden van zijn huis.

Speeksel op broodje

Uit omschrijvingen van de getuigen lijkt het er sterk op dat niet Jelle zelf de auto daar neer heeft gezet, maar iemand anders. De getuigen zagen namelijk iemand met een trui of jas met kap en dat lijkt in de verste verte niet op de kleding die Jelle die ochtend aan had.

Jelle bleek zijn auto twee dagen voor zijn verdwijning te hebben laten reinigen. Zowel van binnen als van buiten. In de auto lag echter een verpakking met nog een restant van een broodje. Van dat broodje is gegeten en dit moet dus ergens in de twee dagen voor zijn verdwijning zijn gebeurd.

Speurders vonden nog een restje speeksel op het broodje en daaruit is DNA gehaald. Dat bleek van een vrouw te zijn, maar niet van Jelle’s vriendin. Niemand van zijn naasten kan vertellen wie dat kan zijn geweest. Het is niet bekend of het met zijn verdwijning te maken heeft, maar de politie wil toch graag weten wie deze vrouw is geweest en belooft uiterste discretie.

Foto: Joris Herregods

Blijft de vraag wie het op Jelle gemunt had. Volgens de beruchte Nederlandse zigeunerkoning en drugsbaron Kobus Lorsé werd Leemans opgelicht en vermoord door de wietmaffia.

Jelle Leemans was ten tijde van zijn verdwijning 27 jaar oud, slank en ongeveer 1 meter 80 lang. Hij droeg op die bewuste donderdag een pak. En verder vrij opvallende schoenen van het merk Paul Smith met paarse zool. Wie tips heeft kan bellen naar het gratis nummer van de federale politie op 0800/30 300. Voor de gouden tip looft de politie een beloning uit van 15.000 euro.

Faroek Live, vanavond om 21.40 uur op VTM