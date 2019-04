Opvallende campagne van Rode Kruis: wie is de grootste misdadiger in ‘Game of Thrones’?

Het Australische Rode Kruis heeft de oorlogsmisdaden in de voorbije zeven seizoenen van ‘Game of thrones’ geturfd. De uitslag is verrassend te noemen, zelfs Jon Snow is niet zonder zonden.

Naar aanleiding van het achtste en laatste seizoen van ‘Game of thrones’, dat op 14 april van start gaat, besloot het Rode Kruis uit te zoeken wie de grootste oorlogsmisdadiger is in de serie. Een team van Rode Kruis-vrijwilligers deed er zes weken over om alle 67 afleveringen te analyseren en een ranglijst op te stellen.

Foto: BELGAIMAGE

Dat Ramsay Bolton daarin op nummer 1 prijkt, is weinig verrassend te noemen. De bastaardzoon van Roose Bolton heeft een voorliefde voor foltering, een oorlogsmisdaad waaraan hij zich liefst zes keer aan bezondigde.

Zelfs Jon Snow

De tweede plek voor drakenmoeder Daenerys Targaryen doet waarschijnlijk meer wenkbrauwen fronsen. Daar zitten haar draken voor veel tussen, hun vuurspuwen (zes keer geteld) wordt door het Rode Kruis namelijk beschouwd als een methode van oorlogsvoering die onnodig lijden veroorzaakt.

De tweede plek is voor drakenmoeder Daenerys Targaryen Foto: ISOPIX

Jon Snow valt net uit de top vijf, maar zit toch aan evenveel oorlogsmisdaden als de vermaledijde Night King.

Luchtige campagne

Met de analyse wil het Australische Rode Kruis oorlogsmisdaden aanklagen, weliswaar op een luchtige manier. “Het gaat uiteraard om een serieuze zaak”, klinkt het. “Het oorlogsrecht beschermt elke dag de levens van mensen die geen betrokken partij (meer) zijn in een gewapend conflict, zoals burgers, gewonde soldaten en gevangenen.”

De volledige ranglijst en analyse van het Rode Kruis vindt u hier.