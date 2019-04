Herkansing lezing Francken verloopt zonder incidenten: “Nog altijd gedegouteerd over wat gebeurd is”

De veiligheidsmaatregelen waren ongezien, dinsdagavond in Lubbeek: 9 agenten van het lokale korps, een eigen veiligheidsdienst en aan het hoofdcommissariaat nog eens een dertigtal agenten en het waterkanon van de algemene reserve. Parkeren moest ver weg gebeuren en wie niet op voorhand ingeschreven was, kwam er niet in. Maar het machtsvertoon bleek niet nodig: er daagden slechts een tachtigtal geïnteresseerden op en alles bleef rustig. Onlogisch was dat niet, met bijna 1 agent voor elke 2 aanwezigen.

De lezing in Lubbeek was de herkansing voor die in Verviers van begin februari. Toen daagden tientallen extreemlinkse betogers op die Theo Francken de weg naar de zaal verhinderden. De sfeer werd grimmig, de auto van de N-VA-politicus werd aangevallen en de lezing werd geannuleerd. Daar was gisteren helemaal geen spoor van in de thuisbasis van Francken, waar voor de gelegenheid bijna uitsluitend Frans werd gesproken.

“Wat in Verviers is gebeurd is onvoorstelbaar”, zegt Frederik. Hij is eind twintig en noemt zich Belg: een kind van Waalse ouders uit de grensstreek, maar perfect tweetalig. “Ik ben nog altijd gedegouteerd over wat gebeurd is.” Wie toen ingeschreven werd, kreeg een uitnodiging voor de herkansing woensdagavond in Lubbeek. Niet toevallig Lubbeek, de thuisbasis van Francken waar de N-VA’er burgemeester is.

Foto: Photo News

“Schandalig”

Uiteindelijk waren er zo’n 170 mensen ingeschreven, maar niet iedereen daagde op. “We werden langs alle kanten tegengewerkt”, zegt Frederik, die zijn Waalse vrienden hielp met de organisatie. “Toen we busfirma’s contacteerden, haakte iedereen af. Schandalig.” Toch toonden de organisatoren zich tevreden, net als de oud-staatssecretaris van Asiel en Migratie zelf. “Gezien de afstand en de schrik voor rellen, vind ik dat zeker genoeg.”

De lezing, waarin Francken zijn boek ‘Continent sans Frontière’, in het Nederlands ‘Continent zonder Grenzen’ toelichtte, verliep bijna volledig in het Frans. Af en toe moest hij de zaal ter hulp roepen als hij enkele Franstalige termen niet kende, maar niemand die daar om gaf. “Zijn Frans is nog altijd beter dan het Nederlands van veel politici bij ons”, zegt Lucy, eind de vijftig en afkomstig uit Verviers. Ze is duidelijk fan van de politicus en stond klaar om haar boek te laten signeren. “Hij zegt tenminste waar het op staat, zo hebben wij er te weinig.”