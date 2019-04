Arbeider trapt op buis en toen liep het zwembad leeg

Oostkamp - Het zwembad De Valkaart in Oostkamp zal de hele paasvakantie gesloten blijven. Een arbeider trapte maandag op een buis en dat veroorzaakte een lek waardoor het bad leegliep. De kelder van De Valkaart kwam hierdoor volledig onder water te staan.

Na Beernemse Bloemendalezwembad zal ook het Oostkampse zwembad De Valkaart tijdens de paasvakantie de deuren moeten sluiten wegens technische problemen. Afgelopen maandag voerde een externe firma een technische controle uit als voorbereiding op de geplande renovatiewerken in het zwembad.Om de toestand van de kuip te inspecteren, ging een arbeider van de firma op een pvc-buis staan. Die kwam los waardoor een lek ontstond en het zwembadwater de kelder instroomde.

Wachten tot na Pasen

“Eerst heeft Farys, de beheerder van het zwembad, onderzocht of het mogelijk was het lek te herstellen zonder het zwembad volledig te laten leeglopen”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Maar dat bleek niet haalbaar. De brandweer is toen ter plaatse gekomen om het bad en de kelder leeg te pompen. Nu het bad leeg is, zal eerst de kapotte buis hersteld worden. Tijdens die werken zullen alvast ook enkele herstellingen worden uitgevoerd die tijdens de renovatiewerken waren gepland. De elastische voegen van het zwembad zullen worden vervangen vooraleer het zwembad opnieuw gevuld wordt. Door die werken nu al uit te voeren, zal het zwembad tijdens de grote renovatiewerken gevuld kunnen blijven.”Na de noodzakelijke herstellingen wordt het bad opnieuw gevuld, verwarmd en worden de chloorwaarden op niveau gebracht.“We schatten dat het zwembad op dinsdag 23 april, na de paasvakantie dus, opnieuw zal kunnen opengaan. Alle zwemclubs, sportverenigingen en sportkampen werden op de hoogte gebracht. De planning voor de scholen na de paasvakantie zal geen hinder ondervinden”, aldus nog burgemeester de Keyser.De kuip van het zwembad dateert uit 1975. Na de brand in De Valkaart in 1991 werd ze hergebruikt in het nieuwe complex. In 2016 werd duidelijk dat het zwembad met betonrot kampt en een grondige renovatie zich opdringt.Omdat de kostprijs een pak hoger bleek dan gedacht (ruim 1,4 miljoen euro), besliste de gemeente vorige maand om geen totale renovatie meer te doen. Enkel de hoogst noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd. Die werken gaan op 20 mei van start.Een einddatum van de werken is nog niet bekend.