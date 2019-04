Poes Jefke op gruwelijke wijze om het leven gebracht: “Persoon die dit gedaan heeft, is tot alles in staat”

/ Diest - Een kattenbeul heeft op een afgrijselijk manier toegeslagen in Webbekom, deelgemeente van Diest. Huiskat Jefke werd er door zijn baasjes dood teruggevonden, opgehangen aan een boom in de tuin. “Ik kan dit niet begrijpen”, klinkt het bij de baasjes.

Het was erg hard schrikken voor de baasjes van Jefke toen ze hem rond half vijf gisterenavond thuis in de Oude Baan dood aantroffen. Een dierenbeul had de poes van het gezin namelijk opgehangen aan een boom in de tuin. Ze verwittigden meteen de politie, die ter plaatse kwam.

“Ons Jefke is in onze tuin aan onze boom opgehangen”, klinkt het bij de baasjes. “Dat terwijl onze tuin wel afgesloten is met een poort. De politie is langsgeweest en ze wisten ons te vertellen dat ze zeker zijn van kwaad opzet. Meer weten we op dit moment ook niet. Het is nu zaak van de dader te vinden en te bestraffen. Jefke was zo’n lieve poes, enkel de dierenarts kreeg het soms zwaar te verduren. Ik kan niet begrijpen waarom je zoiets zou doen.”

“Bescherm je dieren”

De baasjes deelden in de groep ‘Ge zè van Diest as...’ een post met een foto van het arme dier in de hoop zo meer informatie te kunnen vergaren. In een mum van tijd had het bericht veel reacties, maar het werd toch verwijderd door de beheerders van de groep. “Er zitten ook kinderen in deze groep die de foto’s kunnen zien en dat lijkt me nogal confronterend”, laat een groepsbeheerder weten. “Uit respect voor de ouders en andere leden die me gevraagd hadden deze post te verwijderen, heb ik dat ook gedaan.”

Toch blijven de mensen in de Facebookgroep niet bij de pakken zitten. “Ik roep de mensen van de Oude Baan op om na te denken wie verantwoordelijk is voor deze misdaad”, klinkt het. “De Oude Baan is een buurt waar al 10 jaar vrede heerst. Bescherm uw dieren, denk eens na over recente veranderingen of nieuwe mensen die je in de buurt zag. De persoon die dit gedaan heeft, is tot alles in staat.”