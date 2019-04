Makelaars vegen “Clearing House” van profclubs van tafel

De BFFA, de vereniging van Belgische voetbalmakelaars, noemt het voorstel van de Pro League (profclubs) om de contacten tussen makelaars en de clubs te regelen slecht en illegaal. Dat laatste lijkt op een dreigement om desnoods gerechtelijke stappen te ondernemen.

“De nieuwe tekst zou clubs buiten schot houden. Nochtans waren de clubs minstens even zeer of zelfs meer betrokken (bij Operatie Propere Handen rond financiële n sportieve fraude, red.).”

De belangrijkste maatregel is de oprichting van een Clearing House, dat de financiële transacties moet regelen tussen clubs en makelaars. De makelaars zijn ook voorstander van zo’n Clearing House, maar niet in de voorgestelde vorm. In principe wordt er op 6 mei over gestemd en wil de Pro League komende zomer van start gaan, maar de BFFA vraagt “de resetknop in te drukken” en de “dialoog op te starten.”