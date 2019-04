Dalai lama opgenomen in het ziekenhuis

Tenzin Gyatso, de huidige dalai lama, is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie. De toestand van de Tibetaanse spirituele leider is momenteel stabiel, klinkt het bij zijn entourage.

De 83-jarige boeddhistische monnik vluchtte in 1959 naar India na een mislukte opstand tegen de heerschappij in China. Sindsdien leeft hij in ballingschap in Dharamshala, een dorp in het noorden van het land. “Zijne heiligheid voelde zich niet goed en werd overgebracht naar Dehli voor een controle”, zegt een medewerker. “Hij zal hier twee dagen moeten blijven voor de behandeling van de artsen.”

De dalai lama is binnen de tradities van het Tibetaans boeddhisme de belangrijkste gereïncarneerde lama.