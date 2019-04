Gevangenen in Hasselt krijgen eigen telefoon in cel

Hasselt - In de gevangenis in Hasselt kunnen alle gedetineerden sinds dit weekend vanuit hun eigen cel telefoneren. Bedoeling is om het telefoonproject na de herfst in elke Belgische gevangenis uit te rollen.

Ook in de gevangenis in het Henegouwse Jamioulx is het project gestart. In Vlaanderen bijt Hasselt de spits af. In de cellen werden in totaal 400 vaste telefoontoestellen geïnstalleerd. Zo kunnen gedetineerden aan een verlaagd tarief van 0,11 cent per minuut vanuit hun cel bellen.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zorgt het project voor “meer penitentiaire veiligheid voor het personeel. De gevangene krijgt meer vrijheid om te kiezen wanneer hij of zij iemand belt en dat zorgt voor minder frustraties en betere kansen op re-integratie”.

De gebelde nummers worden wel geregistreerd en kunnen worden geblokkeerd door de directie.

Bestaat het risico zo niet dat misdadigers vanuit de gevangenis snode plannen kunnen smeden? “Dat is niet uit te sluiten, maar dat kon vroeger ook al via briefwisseling of via persoonlijk contact tijdens de bezoekuren”, zegt gevangenisdirecteur Paul Dauwe.