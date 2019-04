Vlaams meisje (8) valt voor ogen van moeder uit skilift en raakt zwaargewond: “Dit had erger kunnen aflopen”

Een Vlaams meisje van acht is maandag gewond geraakt nadat ze in het Italiaanse skigebied Livigno voor de ogen van haar moeder uit een skilift is gevallen. De toeriste die naast het kind zat, heeft nog erger proberen te voorkomen, maar viel zelf ook meters naar beneden. Een groepje Limburgse skiërs zag alles gebeuren en zette de reddingsoperatie in gang. “Dit had erger kunnen aflopen.”