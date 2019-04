Overheid waarschuwt voor dodelijke superschimmel: levensgevaarlijk en amper opspoorbaar

Niemand weet waar het plots vandaan komt, maar de dodelijke ‘superschimmel’ Candida auris is aan een opmars bezig. Courante medicijnen kunnen er niets tegen beginnen en vooral patiënten met een zwak immuunsysteem raken geïnfecteerd. Spanje en Engeland kregen al een uitbraak te verwerken. Ons land is slecht voorbereid, zo blijkt nu. Bij een test van het federale onderzoekscentrum Sciensano bleek dat twee op de vijf labo’s de schimmel zelfs niet zouden herkennen.

In de afgelopen vijf jaar trof de superschimmel Candida auris een kraamkliniek in Venezuela, infecteerde het tientallen patiënten in Valencia en dwong het een prestigieus Brits medisch centrum om de hele ...