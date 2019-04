Afgedankte couveuses redden nu levens van dieren

Gent - Ze hebben honderden premature baby’tjes gered, en geven vanaf nu leven aan gewonde dieren. Het UZ Gent schonk gisteren drie afgedankte couveuses aan het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke.

Een van de patiëntjes die erin wordt opgevangen, is een eekhoorntje. Het werd wellicht door een kat uit zijn nest gehaald, en is vervolgens gedumpt. Dankzij het UZ Gent zijn de levenskansen van het dier plots fors gestegen. “Ook gewonde dieren hebben baat bij een warme omgeving”, zegt verantwoordelijke Nic De Meulemeester. “We krijgen jaarlijks zo’n 6.000 gewonde dieren binnen. Ook onze muizen en egels kunnen voortaan in de couveuse.”

Foto: fvv