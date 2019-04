Autobestuurder overleden na botsing tegen boom

Wachtebeke / Zaffelare - In het Oost-Vlaamse Wachtebeke is dinsdagavond rond 20.45 uur een autobestuurder om het leven gekomen toen hij met zijn wagen tegen een boom botste. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een 43-jarige inwoner uit Zaffelare.

Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur op de N449 (Meersstraat) in de richting van Wetteren. De oorzaak is nog niet bekend, maar de wagen week van de baan af en belandde links tegen een boom. De bestuurder werd uit zijn wagen geslingerd en kwam in de gracht terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de chauffeur overleefde het ongeval niet. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De N449 is momenteel in beide richtingen versperd.