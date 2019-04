Bondsprocureur neemt bocht: tweet van Verstraete mogelijk redding voor Malinovskyi

Kris Wagner, de bondsprocureur die zeven speeldagen vorderde voor Genk-speler Ruslan Malinovskyi, sluit niet uit dat hij een andere straf zal vragen op de zitting van de Geschillencommissie vrijdag. Die opvallende bocht komt er nadat “slachtoffer” Birger Verstraete had verklaard dat Malinovskyi hem niet met opzet heeft geraakt. Wagner kreeg gisteren de hele dag boze sms’en van Genkse fans die zijn gsm-nummer hadden opgesnord. In de namiddag sloot hij zijn openbaar Facebook-account af.

De zitting van de Geschillencommissie vrijdag wordt nu al een van dé topwedstrijden in Play-off 1. Aan de ene kant van de tafel zit het bondsparket, voorgezeten door procureur Kris Wagner, die maandag de voetbalwereld opschrikte door zeven speeldagen te vorderen voor Genk-speler Ruslan Malinovskyi. Aan de andere kant van de tafel een uiterst strijdvaardige delegatie van Genk, dat voor niets minder dan de vrijspraak gaat.

Gisteravond kreeg de verdediging met de publieke steunbetuiging van “slachtoffer” Birger Verstraete een uiterst belangrijke troefkaart in handen. De Gent-middenvelder die de schoen van Malinovskyi tegen zijn hoofd kreeg, verklaarde dat hij “geen enkel vermoeden heeft” dat hij met opzet werd geraakt. “Eerder een ongelukkige botsing”, voegde hij er in zijn boodschap op Twitter aan toe. Een belangrijk nieuw element, dat de strafmaat gevoelig kan beïnvloeden.

“Ik zal toch eens heel diep en lang nadenken of de tweet wel of niet een impact moet hebben op de vordering”, verklaarde Wagner gisteravond. “Er is in dit dossier weinig dat evident is, de tweet maakt één en ander niet per se gemakkelijker.”

De bondsprocureur laat hiermee ruimte voor een bocht. Wordt die niet vrijdag door hemzelf gemaakt op de zitting – door bijvoorbeeld een lagere straf dan zeven speeldagen te eisen – dan misschien wel door de leden van de Geschillencommissie, die nog altijd autonoom een beslissing kunnen nemen.

Het bericht van Verstraete kwam er na een dag vol beschuldigingen en insinuaties aan het adres van Wagner, die nog maar pas in dienst is getreden als bondsprocureur. De eerste om de advocaat snoeihard aan te pakken, was analist Geert De Vlieger, die op Play Sports verklaarde dat hij zich niet van de indruk kon ontdoen “dat er meer achter zat”.

Gevraagd naar een reactie reageerde Wagner stoïcijns. “Wie is Geert De Vlieger nu ook alweer? Ik neem mijn beslissingen in eer en geweten, zonder invloed van wie dan ook.”

Maar dinsdag doorheen de dag ervoer de jurist welke emoties voetbal kunnen losmaken. Genkse fans vonden zijn gsm-nummer op het internet en bestookten hem met berichten. Eerst getroostte hij zich de moeite op alle berichten te antwoorden, spoedig bleek de toevloed niet meer te stelpen. In de namiddag paste hij de privacy-instellingen van zijn Facebook-account aan omdat ook daar fans onophoudelijk berichten postten.

“Sommigen reageerden begripvol nadat ik hen een en ander had uitgelegd”, zegt Wagner. “Anderen scholden me uit voor vuile smeerlap en wat weet ik nog. Als het die mensen helpt hun woede te kanaliseren, kan ik daar alleen maar blij om zijn.”