Slachtoffers seksueel geweld kunnen voortaan chatten voor hulpverlening: “Drempel zo laag mogelijk houden”

Slachtoffers van seksueel geweld hebben nog vaak te kampen met schaamte, waardoor het soms een te grote stap is om hulp te zoeken. Daarom kunnen ze voortaan in alle anonimiteit chatten met psychologen van de gespecialiseerde zorgcentra.

Federaal minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) maakte enkele pilootprojecten die medische en politionele diensten bundelen, permanent en wil hun aantal verdubbelen naar zes. “Het is belangrijk dat we de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk houden”, zegt hij. “Via de chatgesprekken worden slachtoffers gehoord en begeleid naar de nodige hulp.”

De drie centra die vandaag al bestaan, liggen in Gent, Brussel en Luik. Binnenkort moeten er ook te vinden zijn in Charleroi, Antwerpen en Leuven. In de twee jaar dat de drie huidige er zijn, klopten er zo’n 1.281 mensen aan, veel meer dan verwacht. Bovendien diende 68 procent van de slachtoffers een klacht in, precies door de aanwezigheid van politie en parket. Naar schatting zou 90 procent van alle slachtoffers van seksueel geweld géén klacht indienen.