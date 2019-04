Treinpersoneel TGV zet meisje (4) station te vroeg af: “Sorry, meneer, we zijn uw kindje kwijt”

“Sorry, meneer, we zijn uw kindje kwijt.” Dat kreeg de Fransman Pascal Eschmann, de papa van het 4-jarige meisje Tyline, te horen toen hij in het station van Straatsburg zijn dochtertje ging ophalen. Die was vier uur eerder door haar mama in Rennes op de TGV gezet met een “Junior et Cie”-ticket. Dat garandeert minderjarigen die alleen reizen begeleiding door het treinpersoneel. In theorie, toch...

“Toen ik te horen kreeg dat ze enkel nog haar reiskoffer hadden gevonden, werd het plots zwart voor mijn ogen. Ik hoorde niets meer en kon alleen nog uitbrengen: dit kan toch niet!”, zegt de verontwaardigde papa op radio France Bleu. De Franse spoorwegen schoten meteen in actie en al gauw werd duidelijk dat het kind in een verkeerd station, iets ten zuiden van Metz, was afgezet. De eerstvolgende TGV kreeg de opdracht om een extra stop in te lassen en het kind meteen op te halen. Zo’n drie kwartier later kon de papa zijn verbouwereerd dochtertje in de armen sluiten.

Eind goed, al goed. Al heeft de vader bij de gendarmerie wel een klacht ingediend tegen de SNCF. “Mijn vertrouwen kreeg een knauw. Ik diende die klacht niet alleen voor mijn dochtertje in. De SNCF moet optreden opdat zoiets geen enkel ander kind nog kan overkomen.” Of de blunderende treinbegeleider op het matje is geroepen, is niet bekend.