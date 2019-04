De hamvraag voor Genk-coach Philippe Clement: wie moet Malinovskyi vervangen? Dit zijn de drie kandidaten

Racing Genk gaat er nog steeds van uit dat Ruslan Malinovskyi niet geschorst wordt voor zijn (accidentele?) trap op het hoofd van Birger Verstraete. Maar omdat de wegen van de Belgische voetbalbond moeilijk te doorgronden zijn, breekt Genk-trainer Philippe Clement zich alvast het hoofd over wie Mali moet vervangen als de geschillencommissie vijf speeldagen of meer uitspreekt (en mogelijk beroep niet opschortend werkt). Wij zetten drie jonge kandidaten op een rij.

IVAN FIOLIC

Fiolic Foto: Photo News

Als Philippe Clement voortgaat op louter intrinsieke kwaliteiten, dan dropt hij zondag Ivan ­Fiolic in de basis. De 22-jarige Kroaat is een echte nummer tien, die het spel kan verdelen centraal of vanop de flanken naar binnen kan knijpen. Dit voorjaar had u hem al een helft kunnen zien tegen Moeskroen (waar Genk met 1-2 verloor) of Europees tegen Besiktas en Slavia. Fiolic is een rastalent, maar moet zich nog fysiek aanpassen aan de Belgische competitie. Het is waarschijnlijk de ­reden waarom Clement niet voor hem koos toen hij Alejandro Pozuelo moest vervangen. In de kern is Fiolic nochtans de speler wiens kwaliteiten het dichtst bij die van Pozuelo in de buurt komen. Krijgt hij een nieuwe kans als Ruslan Malinovskyi wegvalt?

JAKUB PIOTROWSKI

Herinnert u zich de 3-3 van Genk aan de Gaverbeek nog? De Limburgers kwamen toen 1-3 voor, maar ­gaven in blessuretijd de zege nog uit handen. Het was de eerste ­wedstrijd zonder Pozuelo. De Spanjaard ontbrak om familiale ­redenen en vloog even later zoals afgesproken naar Canada. Zijn vervanger heette die dag Jakub Piotrowski, een 21-jarige Pool die bij de nationale beloften van zijn land speelt. Hij geldt als een echte box-to-box en speelde in Waregem naast Ruslan Malinovskyi als infiltrerende middenvelder en met Bryan Heynen op de zes. Ondanks het gelijkspel maakte Piotrowski een goeie beurt.

Piotrowski Foto: Photo News

Toen Sander Berge terugkeerde uit blessure verdween Piotrowski uit de ploeg en ging Heynen weer hoger spelen. Tegen Club Brugge kan Clement kiezen voor een middenveld Berge-Heynen­Piotrowski al zal de creativiteit dan wel van een Leandro Trossard moeten komen. De geniale pass heeft ­Piotrowski niet in de voeten. Al zit hij ­officieel aan drie ­assists dit seizoen: twee tegen het Luxemburgse Fola Esch in de Europa ­League en één tegen Lommel in de Beker van België.

DRIES WOUTERS

Een vervanger van Ruslan Malinovskyi is hij niet. Een vervanger van Alejandro Pozuelo al ­zeker niet. Maar met de verdedigende middenvelder Dries Wouters (22) kan Philippe Clement, na Bryan Heynen, een ander jeugdproduct van Genk lanceren. Dat kan bijvoorbeeld door Sander Berge iets hoger te posteren en Wouters in de meest controlerende rol te duwen.

Dries Wouters Foto: Photo News

De Tongeraar werd vroeger vooral als wisseloplossing voor de linksback of centraal in de ­verdediging gebruikt. Maar Clement zette hem op de zes en daar overtuigde Wouters met zijn sobere spel. Hij is ­rustig aan de bal en heerst door zijn lengte in de lucht. Hij kan de bal ­opvragen in verdediging en richting geven aan het spel.