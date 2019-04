De twee gezichten van Standard: thuis de beste van het land, uit slechts een grijze middenmoter

De 4-0 in Club Brugge bewees het eens te meer: Standard is een ploeg met twee gezichten. De ene week top, de andere week flop. De eerstvolgende thuismatch van vrijdag tegen het getergde Anderlecht moet als medicijn voor de Brugse vernedering dienen. Want in Sclessin kan Standard het wél. “Het verschil is groot en zelfs voor Preud’homme onverklaarbaar”, zegt Eric Gerets.