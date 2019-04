Netanyahu en Gantz claimen beiden overwinning

De eerste exit polls met uitslagen van de parlementsverkiezingen in ­Israël wijzen dinsdagavond op een nek-aan-nekrace tussen huidig premier Benjamin Netanyahu en zijn voornaamste tegenstander, Benny Gantz. Twee van de drie polls geven de partij van Gantz, leider van het centrumlinkse blok een kleine voorsprong. Genoeg voor de voormalige generaal om via Twitter de overwinning op te eisen. “We hebben het gehaald!” staat er. “Het Israëlische publiek heeft zijn zeg gedaan.”

Toch lijkt Gantz het onderspit te delven. De vraag is immers wie van de twee erin zal slagen een coalitie op de been te brengen. Opnieuw twee van de drie polls geven het centrumrechtse blok rond de Likud-partij van Netanyahu op dat vlak het voordeel. Hij zit dus nog op koers voor een nieuwe, vijfde termijn. In dat geval zou hij deze zomer de langstdienende Israëlische premier ooit worden. “Het rechtse blok geleid door Likud heeft een duidelijke overwinning behaald”, aldus Netanyahu in een statement. “Ik begin vanavond nog met het vormen van een regering.” (jom)