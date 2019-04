Alcon gooit hoge ogen bij beursdebuut

Alcon, de expert in oogverzorgingsproducten en contactlenzen (die in Puurs een belangrijke productiesite heeft), staat nu officieel op eigen benen. Moederbedrijf Novartis, de Zwitserse farmagigant, besliste om het bedrijf af te splitsen en naar de beurs te brengen, zodat het een zelfstandige koers kan varen. Dat gebeurde dinsdag, op een bepaald indrukwekkende manier.

Boven verwachtingen

Het betrof hier voor alle duidelijkheid geen ‘klassieke’ beursgang, waarbij een bedrijf aandelen naar de beurs brengt om geld op te halen. Het ging hier om een ‘afsplitsing’, waarbij de bestaande Novartis-aandeelhouders per vijf aandelen één deelbewijs van Alcon in handen kregen. De verwachtingen over de openingskoers liepen dan ook sterk uiteen: van 40 tot 46 Zwitserse frank.

Maar dat bleek een zware onderschatting: toen de beurs van Zürich opende, schoot de koers als een raket naar 55 Zwitserse frank, waardoor de nieuwkomer in één klap 27 miljard Zwitserse frank, of omgerekend zo’n 24 miljard euro waard was.

Born in the USA

Alcon, dat in 1945 in Texas werd opgericht door twee apothekers, is van plan om een reeks nieuwe producten op de markt te brengen, zo verklaarde de topman vorige week. In 1978 werd de onderneming gekocht door Nestlé en in 2009 kwam ze in handen van Novartis, dat er destijds meer dan 50 miljard dollar voor op tafel legde. Twee jaar geleden besloten de Zwitsers Alcon van de hand te doen om zelf meer te kunnen focussen op de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Alcon is vandaag uitgegroeid tot de onbetwiste marktleider in oogverzorging, met een marktaandeel van om en bij de 29 procent. Johnson & Johnson volgt op twee en Bausch & Lomb op drie. Hun respectieve marktaandeel schommelt rond de 18 en de 8 procent. Naast oogverzorgingsproducten en contactlenzen produceert het bedrijf ook chirurgische instrumenten. Alcon boekte vorig jaar een omzet van 7,15 miljard dollar. Het schreef netto wel rode cijfers als gevolg van een terugroepactie van een microstent die werd gebruikt bij de behandeling van cataract.