NOG ALTIJD 690 TE VEEL Maar toch al derde minder executies

Het aantal uitgevoerde doodstraffen is vorig jaar met 31 procent gedaald. In 2017 waren er dat wereldwijd nog 993, vorig jaar 690. Minstens, voegt Amnesty International aan die cijfers toe, want niet alle landen lopen graag te koop met de doodstraf. Maar de mensenrechtenorganisatie is hoopvol dat er een trend is gezet die ertoe zal leiden dat executies binnenkort verleden tijd zijn.