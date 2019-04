Naar het werk met de vliegende moto

Vergeet de (salaris)wagen: als we de studenten van de Technische Universiteit Delft mogen geloven, vliegen we over enkele jaren met deze ‘vliegende moto’ naar kantoor. De Silverwing is een elektrisch aangedreven eenpersoonsvliegtuigje dat autonoom naar zijn bestemming vliegt en waarmee je op een plat dak, oprit of op de bedrijfsparking verticaal kunt opstijgen en landen. In november 2017 schreven de bollebozen in ‘lucht- en ruimtevaarttechniek’ zich in voor TheGoFly Prize, een innovatiewedstrijd van vliegtuigbouwer Boeing waaraan 200 teams deelnemen en met als hoofdprijs 1 miljoen dollar. Intussen zitten de Delftse studenten als enig Europees team in de laatste fase met nog vijf kandidaten. Hun Silverwing bestaat uit een brede vleugel met twee elektromotoren. De piloot zit in het midden en hangt bij het verticaal opstijgen – een eis voor de wedstrijd – achterover. Daarna kantelt het vliegtuigje naar voren en zit de piloot net als op een motorfiets. Volgens de studenten heeft de Silverwing een bereik van 60 kilometer, haalt hij 140 kilometer per uur en is het de bedoeling dat het tuig volledig autonoom zijn traject kiest tussen vertrek- en landingsplaats. Aan interesse uit de vliegtuigsector ontbreekt het alvast niet: het team haalde al flink wat sponsors uit de brede luchtvaartsector binnen. In oktober wacht de Silverwing zijn vuurdoop.(krs)