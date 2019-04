Bayer schrapt een op zeven jobs in Duitsland

Het Duitse farma- en chemieconcern Bayer schrapt in zijn thuisland 4.500 banen. Dat komt overeen met een op de zeven banen in de Duitse vestigingen, zo is gisteren bekendgemaakt. Bayer is in Duitsland nu nog goed voor 32.100 jobs. De maatregelen zijn nodig om de concurrentiepositie te vrijwaren, heet het. Gedwongen ontslagen zijn bij Bayer in Duitsland tot 2025 uitgesloten.

De aankondiging maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering die de groep eind november aankondigde na de overname van het Amerikaanse Monsanto. Daarbij zouden 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd verdwijnen tegen eind 2021. In België werken een duizendtal mensen voor Bayer. Over een eventuele herstructurering, laat staan banenverlies, is nog niets beslist, zegt de ­Belgische woordvoerder Joris Poppe.(krs, blg)