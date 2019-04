Autokoning is wanhopig: “Dit is een complot”

Soms is de werkelijkheid straffer dan de fictie. Wat zich de laatste maanden in Japan afspeelt rond de 65-jarige topmanager Carlos Ghosn, heeft alles van een Hollywoodfilm. Inclusief verraad op het hoogste niveau, als we de Frans-Libanese zakenman mogen geloven.

“Ik ben onschuldig, dat is mijn eerste boodschap”, steekt Ghosn van wal in een nieuwe video. De ‘Samoerai’, zoals Ghosns bijnaam in Japan luidt omdat hij net als de traditionele krijgsheren ernaar streefde in alles beter te zijn dan de anderen, ontkent met klem dat dit een “verhaal van hebzucht” is. “Dit is een verhaal van een complot, van een samenzwering, van verraad.”

Gearresteerde Nissan-baas spreekt in opmerkelijke videoboodschap van “verraad”. Het Nieuwsblad

Luxejacht

Ghosn nam de video op net vóór hij vorige donderdag opnieuw werd gearresteerd. Nu op beschuldiging van persoonlijke verrijking. Hij zou miljoenen dollars – 5 tot 35 miljoen, wordt gefluisterd – uit de kas van Nissan hebben gebruikt om te investeren in de start-up van zijn zoon Anthony en om via een autodealer in Oman een luxejacht te kopen. Dat jacht staat op naam van een firma in de (ook fiscaal) paradijselijke Maagdeneilanden en werd ‘Shachou’ gedoopt, Japans voor ‘baas’. Eerder werd Ghosn al in beschuldiging gesteld wegens belastingfraude, financieel gesjoemel en misbruik van bedrijfsmiddelen.

Maar volgens Ghosn is er dus sprake van een complot en speelden sommige Nissan-bestuurders “een vuil spel”, bang als ze waren dat de zelfstandigheid van Nissan in gevaar zou komen in de volgende fase van de alliantie (met Renault en Mitsubishi). Ghosn wees erop dat hij “altijd een fervent voorstander is geweest van die zelfstandigheid”.

Net als in de film ‘Argo’

Intussen is Ghosns vrouw Carole (63) totaal onverwacht opgedoken in Frankrijk nadat ze Japan was ontvlucht. Naar eigen zeggen met de hulp van de Franse ambassade. “Bij de arrestatie van mijn man heb ik mijn Libanees paspoort moeten inleveren”, vertelt ze in de Franse media. “Gelukkig had ik nog mijn Amerikaanse papieren. Vrijdagnacht heeft de Franse ambassadeur me naar de luchthaven gebracht en me begeleid tot in het vliegtuig. Het leek alsof ik die fameuze scène uit de film Argo beleefde. Tot op de laatste seconde vreesde ik dat het vliegtuig niet zou opstijgen.”

Sindsdien laat ze geen moment onbenut om de behandeling van haar man in Japan te hekelen: “Hij mocht geen boek, zelfs geen stuk chocolade meenemen naar zijn cel. En bezoek, zelfs van mij, was ten strengste verboden.” Ze vreest ook dat haar man “geen eerlijk proces” zal krijgen.

De Franse regering zit intussen verveeld met de hele kwestie en vooral president Macron zit in een lastig parket. Carole Ghosn blijft maar aandringen op zijn tussenkomst. Als Macron op haar verzoek ingaat, dreigt hij weer het etiket van “president van de rijken” opgeplakt te krijgen. Doet hij niets, dan wordt hij de schietschijf van de rechtse oppositie. Die vraagt zich nu al luidop af “of men een soortgelijke behandeling door de Japanse justitie zou dulden voor eender welke andere Fransman”.

Carlos Ghosn, die tot zijn arrestatie op 19 november in Tokio de grootste autoalliantie ter wereld leidde maar sindsdien overal werd buiten gebonjourd, zit nog minstens tot 14 april in een Japanse cel. Hij kijkt aan tegen een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar.