Van kwaad naar erger met ‘horrorschip’ in Antwerpse haven

De Basel Express, het Egyptische schip onder Panamese vlag, blijft een zorgenkindje in de Antwerpse haven. Aan herstellingen is nog niet begonnen en er zijn onder meer watertanks verzegeld. De Belgische overheid is naar de rechter gestapt om bewarend beslag te laten leggen op het schip en eist een bankwaarborg van 16 miljoen euro. “Het schip mag niet uitvaren zolang die borg niet betaald is.”