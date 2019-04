Brexit mogelijk uitgesteld tot volgend jaar

De EU verwerpt de vraag van de Britse premier Theresa May om de Brexit uit te stellen tot deze zomer. Dat schrijft de Britse pers. In de plaats zou er langer uitstel komen, mogelijk zelfs tot volgend jaar.

May reisde gisteren door Europa en bezocht Berlijn en Parijs. Maar haar pogingen om Merkel en Macron te overtuigen, zijn mislukt, aldus The Guardian. Europees president Donald Tusk zegt dat er “weinig reden is om te geloven” dat de Britten erin slagen om voor 30 juni, de nieuwe deadline die May voor ogen heeft, alsnog een Brexitdeal goed te keuren. Merkel gaf dan weer aan dat uitstel tot volgend jaar voor haar een mogelijkheid was.

Vandaag stemmen de EU-lidstaten over het nieuwe uitstel dat May vraagt. De huidige deadline ligt op nu vrijdag 12 april.