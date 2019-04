Anderlecht volgt jonge Zweedse spits van het Nederlandse Willem II

Het dossier Mbokani ligt op tafel, maar Anderlecht volgt ook jongere spitsen. Zo toont paars-wit interesse in Alexander Isak.

De Zweedse aanvaller wordt momenteel door Borussia Dortmund uitgeleend aan het Nederlandse Willem II en was daar al goed voor 11 doelpunten. Door zijn uitzonderlijke profiel van 1.90 meter en jonge leeftijd – pas 19 – is Isak wel een sensatie in ­Nederland en lokt hij veel belangstelling. Dortmund haalde hem in 2017 weg bij het Zweedse Solna voor 8,6 miljoen euro. Goedkoop zal hij dus zeker niet zijn.