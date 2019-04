Champions League: Ajax-sensatie David Neres weet zowel op als naast het veld van aanpakken

In de schaduw van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt ontbolstert nog een toptalent bij Ajax: de 22-jarige rechtsbuiten David Neres. Directeur Voetbalzaken Marc Overmars weigerde in januari een bod van 45 miljoen euro uit China en hij kreeg gelijk. Neres is intussen Braziliaans international en van goudwaarde voor de Ajacieden. En niet alleen op het veld loopt het vlot. Hoe hij zijn vriendin versierde? “Ik stuurde haar op Instagram: I am David Neres, come to me.”