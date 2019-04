Miljoenen euro’s gestolen bij overval op vliegtuig van Austria Airlines in Albanese hoofdstad Tirana

Drie gewapende mannen hebben dinsdag een vliegtuig van Austria Airlines beroofd op het moment dat het ging opstijgen in de Albanese hoofdstad Tirana richting Wenen. Ze konden miljoenen euro’s buitmaken.

De drie overvallers drongen verkleed als soldaten de luchthaven van Tirana binnen via de toegang die voorbehouden is voor de brandweer. Terwijl de lading van het ruim ten einde liep, slaagden ze erin ervandoor te gaan met het geld.

De politie zette uiteindelijk de achtervolging in. Daarbij werd een van de daders doodgeschoten. Later op de avond zijn vier mannen opgepakt en ondervraagd, laat de politie nog weten.

Volgens lokale media konden de overvallers tussen de 2,5 en 10 miljoen euro buitmaken. Buitenlandse banken in Albanië brengen hun fondsen over naar Wenen omdat de Albanese centrale bank ze weigert over te nemen.

Een woordvoerder van Austria Airlines, Tanja Gruber, laat weten dat de passagiers en de crew op het vliegtuig op geen enkel moment in gevaar waren. Toch worden voor de veiligheid geen geldtransporten meer uitgevoerd via de luchthaven van Tirana, klinkt het.

De afgelopen drie jaar vonden zeker twee gelijkaardige incidenten plaats.