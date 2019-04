Vlaamse universiteiten vragen 110 miljoen euro voor investeringen in gebouwen

De vijf Vlaamse universiteiten vragen de komende Vlaamse regering om fors meer te investeren in hun gebouwen. Vandaag krijgen ze allemaal samen jaarlijks 31 miljoen euro, maar dat volstaat niet, schrijft De Morgen woensdag. De rectoren vragen daarom 110 miljoen.

Met de investeringsenveloppe van 31 miljoen euro moeten de universiteiten alles doen: van nieuwe gebouwen zetten tot de huidige auditoria en labs onderhouden. Dat bedrag volstaat totaal niet, klinkt het in een opiniestuk van de rectoren in De Morgen. Die 31 miljoen zou slechts een vijfde van de investeringsnoden dekken.

“Dat betekent dat we eigen middelen moeten gebruiken. Dat doen we natuurlijk ook, maar dat gaat ten koste van onderwijs of onderzoek”, zegt Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder van de Universiteit Gent. De rectoren vragen de volgende Vlaamse regering om dat bedrag “minstens op te trekken naar 110 miljoen euro per jaar”.

Maatschappij verdient terug

Volgens de rectoren was er in de jaren 80 en 90 sprake van een jarenlange onderinvestering waardoor naast het gewone onderhoud ook nood is aan een inhaalbeweging. Bovendien is het aantal studenten en onderzoekers de laatste jaren exponentieel gestegen, wat meer druk zet op de infrastructuur.

Daar komt nog eens bij dat vandaag verschillende normen, gaande van klimaatwetgeving tot isolatienormen, zijn aangescherpt. In Antwerpen berekenden ze dat de aanpassing aan de isolatienormen zo’n 20 miljoen euro zou kosten. De KU Leuven schat dan weer dat het volledig klimaatneutraal maken van haar gebouwen zelfs 81 miljoen euro zou kosten.

Een half jaar geleden maakte de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) al eens dezelfde analyse. Toen vroeg ze al een verdubbeling van het budget. Dat de eis nu veel hoger ligt, komt omdat de investeringen broodnodig zijn, klinkt het.

De rectoren menen dat de maatschappij ook zal profiteren van de investering. “Voor elke euro die in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd, verdient de maatschappij er zes terug.”