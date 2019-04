Uitgevoerde doodstraffen fors verminderd in 2018, ondanks stijging in VS

Wereldwijd waren er vorig jaar 31 procent minder executies dan in 2017. Het gaat om 690 uitgevoerde doodstraffen, dat is het laagste aantal in het afgelopen decennium. Toch stijgt dat aantal nog in enkele landen, waaronder de VS. Dat blijkt uit cijfers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Het aantal executies wereldwijd is gedaald van minstens 993 in 2017 tot minstens 690 in 2018. Opvallend is de daling van het aantal executies in Iran, een land waar de doodstraf vaak wordt toegepast. Ook Irak, Pakistan en Somalië lieten een belangrijke vermindering van het aantal uitgevoerde doodstraffen optekenen.

In 2018 ondernamen enkele landen stappen om de doodstraf op te schorten. Gambia en Maleisië deden dat respectievelijk in februari en juli. Burkina Faso schrapte de straf definitief uit zijn strafwet en de Amerikaanse staat Washington verklaarde de straf ongrondwettelijk.

Maar: toenames, veel vonnissen en China

Toch was er ook een keerzijde. In de VS, Wit-Rusland, Japan, Singapore en Zuid-Soedan zag Amnesty International een toename van het aantal executies tegenover 2017. Daarnaast vond in Thailand de eerste executie sinds 2009 plaats. Ook in Sri Lanka werd het gebruik van executies hervat, na een onderbreking van meer dan veertig jaar.

De mensenrechtenorganisatie maakt zich ook zorgen over een scherpe piek in het aantal doodvonnissen dat in de loop van 2018 in sommige landen werd uitgesproken. In Irak ging dat van minstens 65 in 2017 naar minstens 271 in 2018. In Egypte werden maar liefst 717 doodvonnissen uitgesproken in 2018. De vonnissen betekenen daarentegen niet altijd een uitgevoerde straf.

Niet meegerekend in de globale cijfers zijn de gegevens over doodstraffen in China. Dat land beschouwt die gegevens als staatsgeheim. De mensenrechtenorganisatie vermoedt dat het aantal executies in dat land tot in de duizenden loopt.