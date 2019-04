Ook rechterhand van maandag ontslagen Amerikaanse minister stapt op

Claire Grady, de waarnemende Amerikaanse viceminister van Binnenlandse Veiligheid, heeft haar ontslag aangeboden aan president Donald Trump. Dat zei Kirstjen Nielsen, de ontslagnemende minister van Binnenlandse Veiligheid en dus directe overste van Grady.

Nielsen kondigde zondag haar eigen ontslag aan, maar leidt het ministerie nog tot woensdag. In een reeks tweets zei ze dat ook Grady woensdag opstapt.

Acting Deputy Secretary Claire Grady has offered the President her resignation, effective tomorrow. For the last two years, Claire has served @DHSgov w excellence and distinction. She has been an invaluable asset to DHS – a steady force and a knowledgeable voice. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 9 april 2019

Het ‘Department of Homeland Security’ (DHS) was opgericht na de aanslagen van 11 september 2001. Het ministerie is bevoegd voor onder meer de veiligheid aan de grenzen, douane, de kustwacht en het beheer van noodsituaties.

Trump drukt al geruime tijd zijn ergernis uit over het groeiende aantal migranten aan de Amerikaanse grens met Mexico. Toen hij op Twitter aankondigde dat Nielsen haar post zal verlaten, maakte hij ook bekend dat Kevin McAleenan, tot nu toe commissaris van de douane- en grensbewaking, de waarnemende minister zal worden.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 april 2019

Opvolging

Bennie Thompson, voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Veiligheid in het Huis van Afgevaardigden, stelde zich vragen bij de legaliteit van de aanstelling van McAleenan. In een brief aan Trump schreef Thompson dat Grady statutair de functie moet overnemen, volgens de opvolgingsregeling binnen het ministerie.

Het Witte Huis ziet heel wat verloop. De minister van Defensie is momenteel eveneens in een waarnemende rol, na het ontslag van Jim Mattis vorig jaar uit protest met het beleid van Trump voor Syrië. Ook de posten van stafchef en de minister van Binnenlandse Zaken worden momenteel waargenomen. Bovendien is er geen vertegenwoordiger bij de VN en blijven een aantal andere diplomatieke posten vacant.