Wie is te slecht voor Anderlecht? Wij lichtten de volledige spelerskern door

“De naam is nog altijd Anderlecht, maar de spelers zijn ­gewoon niet goed genoeg.” Een quote van onze chef voetbal Ludo Vandewalle, waarmee zowat alle waarnemers het eens zijn. Maar omdat we niet elke paars-witte pion over dezelfde kam willen scheren, wikt en weegt onze voetbalredactie de wel erg ruime kern van Fred Rutten – de verhuurde spelers nog niet meegeteld. Wie van de 37 voldoet, wie niet?