Einde seizoen voor Harry Kane? “Het ziet er niet goed uit”

Manager Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur vreest dat hij de rest van het seizoen geen beroep meer kan doen op Harry Kane. De spits van de Engelse club liep dinsdag in het gewonnen duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League (1-0) een blessure aan zijn linkerenkel op. In januari raakte Kane ook al geblesseerd aan dezelfde enkel. Hij stond toen een maand aan de kant.