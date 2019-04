Vergeten kip zorgt voor brandje in Brugge

Brugge - Een vergeten kip in de oven zorgde er dinsdagavond voor dat zo’n vijftig bewoners van een appartementsgebouw in de Walakker in Brugge geëvacueerd moesten worden. De kip zorgden namelijk voor een flinke rookontwikkeling op de vijfde verdieping.

Het was een andere bewoner die de rookontwikkeling omstreeks 21 uur opmerkte. Hij belde de hulpdiensten en ging op de verdieping boven en onder hem de andere bewoners waarschuwen. De politie en brandweer beslisten om het gebouw uit voorzorg te ontruimen. Daardoor moesten een vijftigtal bewoners even op straat gaan staan.

De pompiers gingen op zoek naar de oorzaak van de hevige rookontwikkeling. Die kon uiteindelijk gevonden worden toen de bewoner van de bewuste flat arriveerde. Hij sprak de hulpdiensten nogal beschaamd aan. Hij had in de vooravond een kip in de oven gestoken en was die vergeten en vertrokken.

Uiteindelijk ventileerde de brandweer het ganse gebouw en was het probleem snel opgelost. Na een uur konden alle bewoners ook gewoon terug naar hun flat.