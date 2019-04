Onschuldige man overspoeld met haat nadat zijn identieke tweelingbroer veroordeeld werd voor pedofilie: “Ik zal altijd bang over mijn schouder moeten kijken”

Gavin Evans (42) uit het Welshe Glanamman werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel voor het bezit van kinderporno en misbruik van minderjarigen. Op zijn telefoon vond de politie zelfs beelden van vierjarige kinderen die misbruikt werden.

Maar de zaak heeft ook onbedoelde gevolgen voor zijn identieke tweelingbroer Owen, die gezien de gelijkenis met zijn broer met hetzelfde stigma door het leven moet. “Ik zal de rest van mijn leven een pedofiel genoemd worden, ik zal altijd bang over mijn schouder moeten kijken”, aldus de man vandaag bij Wales Online. “Mijn broer heeft de komende jaren geen zorgen. Maar wij worden gestraft.” Volgens Owen werd zijn vriendin al uitgescholden op straat, en ervan beschuldig “samen te leven met een pedo”.

Owen was zo wanhopig dat hij een foto van zichzelf met zijn broer op Facebook plaatste zodat mensen de waarheid zouden weten. “Als mensen ons met elkaar gaan verwisselen, moet ik proberen het juiste verhaal bekend te maken.” Hij wil ook niet verhuizen om de heisa uit de weg te gaan. “Ik zou niet moeten verhuizen of mezelf moeten verdedigen voor iets dat ik niet gedaan heb.”

AN innocent man claims he is living a nightmare after being mistaken for his paedophile identical twin brother.

